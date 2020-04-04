НВФ из минометов обстреляли силы ООС в районе Орехово

Сегодня, 4 апреля, незаконные вооруженные формирования уже трижды нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, сегодня около 9:00 НВФ выпустили 2 мины калибра 82 мм и вели огонь из гранатометов различных систем по позициям Объединенных сил в районе Орехово. Обстрел велся с направления Золотого-5.

Кроме того, в 9:20 под вражеский пулеметный обстрел попали украинские защитники вблизи населенного пункта Славное, а через десять минут были обстреляны защитники Водяного.

«По имеющейся информации, в результате прицельного вражеского огня боевых потерь среди мужественных защитников Украины нет. Наши воины достойно подавляли вражескую вооруженную активность из незапрещенных образцов вооружения и дали врагу достойный отпор», – говорится в сообщении.