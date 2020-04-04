20 украинских медиков-добровольцев прилетели в Италию

Самолет с 20 украинскими медиками-добровольцами прибыл в Италию для оказания помощи инфицированным COVID-19, Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии.

«Встретили украинских медиков-волонтеров вместе с главой МИД Италии Л.Ди.Майо и руководством региона Марке, в больницах которого они будут оказывать помощь больным коронавирусом. Дорогие итальянские друзья, в этот сложный момент Украина с вами!», – говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в Италии украинские медики будут изучить опыт борьбы с коронавирусом, а также вести учебные трансляции через «Zoom» для тысячи украинских врачей-инфекционистов и эпидемиологов.

«А потом, через две недели, когда в Украине ожидается пик эпидемии, наши медики вернутся и используют полученный в Италии опыт для спасения жизней украинцев», – сказал он.