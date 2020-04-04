В «ЛНР» из-за коронавируса ограничили передвижение людей и транспорта в двух городах

В «ЛНР» из-за распространения коронавируса ввели ограничение на передвижение жителей и транспорта в Красном Луче (после переименования Хрустальный) и Антраците. Об этом сообщил главный врач Луганской санитарно-эпидемической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко.

По его словам, с целью недопущения распространения инфекции на территории Красного Луча и Антрацита, где проживает круг контактных лиц (зараженного пациента) был усилен режим ограничительных мероприятий, который включает в себя ограничение передвижения городского, международного пригородного транспорта. Также будет режим самоизоляции для жителей этих городов.

«С 00.00 часов, то есть с полуночи, данный режим вступит в силу, с субботы на воскресенье. Этот тот промежуток времени, который дается жителям этих городов для того, чтобы решить свои самые злободневные вопросы», – уточнил он.

Напомним, в «ЛНР» 4 апреля зарегистрирован второй случай COVID-19.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» 17 человек ждут подтверждения диагноза заболевания COVID-19.