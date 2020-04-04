В Украине подтверждено 1225 случаев COVID-19

В Украине по состоянию на 22:00 сегодня, 4 апреля, подтверждено 1225 случаев COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров подтверждено 1225 случаев COVID-19.

Всего получено 32 сообщения о летальных случаях от этого заболевания. 25 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 10:00 сегодня, 4 апреля, подтверждено 1092 случая COVID-19.