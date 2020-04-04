Как правильно носить медицинскую маску и перчатки: Инструкция от Центра общественного здоровья Украины



Маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предотвращает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.

Как одевать маску:

Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот, обжимные носовую пластину.

Маску следует менять, как только она стала влажной.

Маску следует менять каждые четыре часа.

Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.

Нельзя использовать маску повторно.

Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Как снимать маску:

Не прикасайтесь к ее внешней поверхности – снимите маску с резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро.

Когда нужно применять перчатки:

Когда есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами.

Когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, которые передаются контактным путем.

При работе с потенциально загрязненной оборудованием и поверхностями, используют при уходе за больными.

Как снимать перчатки:

Заденьте ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите.

Держите снятую перчатку другой рукой в перчатке.

Просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, которая осталась надетая, и снимите ее, завернув над первой перчаткой.

Перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфекторами, чтобы использовать повторно. Микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры перчаток.

Перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты.