Как правильно носить медицинскую маску и перчатки: Инструкция от Центра общественного здоровья Украины

Маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предотвращает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.
Как одевать маску:
- Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот, обжимные носовую пластину.
- Маску следует менять, как только она стала влажной.
- Маску следует менять каждые четыре часа.
- Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.
- Нельзя использовать маску повторно.
- Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.
Как снимать маску:
- Не прикасайтесь к ее внешней поверхности – снимите маску с резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро.
Когда нужно применять перчатки:
- Когда есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами.
- Когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, которые передаются контактным путем.
- При работе с потенциально загрязненной оборудованием и поверхностями, используют при уходе за больными.
Как снимать перчатки:
- Заденьте ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите.
- Держите снятую перчатку другой рукой в перчатке.
- Просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, которая осталась надетая, и снимите ее, завернув над первой перчаткой.
Перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфекторами, чтобы использовать повторно. Микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры перчаток.
Перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты.