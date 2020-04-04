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Как правильно носить медицинскую маску и перчатки: Инструкция от Центра общественного здоровья Украины

04.04.20 23:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников


Маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предотвращает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.

Как одевать маску:

  • Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот, обжимные носовую пластину.
  • Маску следует менять, как только она стала влажной.
  • Маску следует менять каждые четыре часа.
  • Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.
  • Нельзя использовать маску повторно.
  • Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Как снимать маску:

  • Не прикасайтесь к ее внешней поверхности – снимите маску с резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро.

Когда нужно применять перчатки:

  • Когда есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами.
  • Когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, которые передаются контактным путем.
  • При работе с потенциально загрязненной оборудованием и поверхностями, используют при уходе за больными.

Как снимать перчатки:

  • Заденьте ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите.
  • Держите снятую перчатку другой рукой в перчатке.
  • Просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, которая осталась надетая, и снимите ее, завернув над первой перчаткой.

Перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфекторами, чтобы использовать повторно. Микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры перчаток.

Перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты.

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