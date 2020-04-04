Конечная цена электроэнергии для промышленности в Украине на 33% ниже, чем в среднем по странам ЕС. Это связано с тем, что в ЕС значительно выше тарифы на распределение и налоги. К тому же финансирование генерации на других рынках осуществляется из многих составляющих, а в Украине – только по оптовой цене. Об этом свидетельствует результат анализа, проведенного Центром Разумкова.

В то же время, текущая ситуация на торговых зонах Украины и стран ЕС свидетельствует, что оптовая цена на электроэнергию в Украине вдвое выше котировки в соседних государствах: Польше, Румынии, Венгрии и Словакии. Однако оптовая цена формируется в результате торговых сессий на электронных биржах и не учитывает затрат на поставку и налогообложения. При этом, снижение котировок электроэнергии в странах ЕС также связано с введением карантинных мероприятий и уменьшения спроса до 20%.

Поэтому утверждение, содержащееся в некоторых украинских СМИ о высоких ценах на электроэнергию для украинской промышленности по сравнению с ценами индустриального сектора стран ЕС, соответствует действительности лишь в части оптовых цен. Уточненная оценка конечной стоимости электроэнергии для европейских потребителей может быть осуществлена только в конце мая, после публикации Eurostat данных о ценах на розничном рынке.

По данным 2019 года, конечная стоимость электроэнергии для бытовых потребителей Украины по методике Eurostat составляет 0,066 евро / кВт ч. Это на 24% меньше, чем в среднем по ЕС. В то же время, это на 6% больше стоимости ресурса для российских потребителей. При этом стоимость электроэнергии в Белоруссии выше украинском на 14%.

В то же время, с 29 марта цена на украинском рынке (сегмент рынок на сутки вперед) выросла с 1344 до диапазона 1543-1670 грн / МВт, то есть на около 20%. К такому эффекту привела вынужденая стратегия продаж «Энергоатома».

Так, в сообщении «Энергоатома» отмечается: «Критическая ситуация требует от компании принятия всех возможных мер для обеспечения надлежащего уровня безопасной эксплуатации ядерных установок, что является безусловным приоритетом в деятельности Энергоатома».

Незадолго до этого Хозяйственный суд Киева открыл дело по иску НАЭК «Энергоатом» к госпредприятию «Гарантированный покупатель» о взыскании долга и штрафных санкций на общую сумму около 3 млрд грн за отпущенную в феврале электрическую энергию в рамках выполнения специальных обязанностей.

На сегодняшний день существуют все предпосылки для наступления в ближайший месяц коллапса в энергетическом комплексе Украины.

Это вызвано несколькими факторами.

По минимальным оценкам, в 2020 году дефицит средств, необходимых для своевременного выполнения платежных обязательств перед производителями электроэнергии по «зеленому тарифу», составит 18 млрд грн. В условиях глобальной экономической рецессии и соответствующей девальвации гривны, дефицит может превысить отметку в 20 млрд грн, что непременно скажется на функционировании энергетического комплекса Украины.

Введение чрезвычайного положения на всей территории Украины повлекло изменение графика потребления и уменьшило объем спроса на электроэнергию до 15%. При таких условиях, в отдельные часы (с 12:00 до 14:00) объем предложения электроэнергии произведенной из альтернативных источников может превышать спрос в сегменте рынка «на сутки вперед». При этом, из-за применения карантинных мероприятий в Украине, будет происходить снижение уровня расчетов за потребленную электроэнергию.

Перечисленные выше обстоятельства, наряду с ограничениями, определенными Положением о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, создают дополнительную нагрузку на хозяйственную деятельность НАЭК «Энергоатом», который и без этого имеет проблемы с финансированием программы капитальных ремонтов атомных энергоблоков.

Несовершенство законодательства, в частности в части введения балансирующего сегмента, приводит к менее 200 диспетчерских переключений на одни сутки. Такой подход к управлению режимами работы энергосистемы Украины приводит к повышенному износу устаревшего оборудования и создает предпосылки для возникновения аварийных ситуаций.

Все эти факторы стали следствием быстрого нарастания дебиторской задолженности НАЭК «Энергоатом» и низкой дисциплины ее погашения. Все это создает острый дефицит оборотных средств для выполнения элементарных финансово-хозяйственных операций предприятия, в частности, выплата заработной платы и закупка необходимых материалов для безопасной деятельности атомных электростанций. Таким образом, НАЭК «Энергоатом», который является крупнейшим генерирующим предприятием, находится в сверхкритическом состоянии.

К такому состоянию привели экономически необоснованные низкие цены на электроэнергию для «Энергоатома», который имеет самый низкий тариф в Европе и является главным донором генерации из ВИЭ. Именно из-за манипуляций членов НКРЭКУ правилам рынка был создан дисбаланс на рынке, в том числе за счет: внедрение правил, позволяющих продавать «воздух» на оптовом рынке электрической энергии; импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии.

В ноябре-февраля НКРЭКУ приняло ряд регуляторных мер, которые позволили существенно снизить оптовые цены на электроэнергию с одновременным нанесением убытков гарантированных покупателю, «Энергоатома», производителям ВИЭ. Меры принимались без публично обнародованных расчетов влияния.

Все это приводит к банкротству основных «столпов» энергетической отрасли: «Энергоатома», «Гарантированного покупателя», предприятий тепловой генерации и объектов ВИЭ.

Чтобы избежать катастрофической ситуации на рынке необходимы следующие шаги:

Осуществить набор профессиональных кадров на руководящие позиции Минэнергоугля и НКРЭКУ. Необходимо оздоровить экономическую модель работы энергорынка. Поддержание нездорово низких цен приводит к коллапсу в работе «Энергоатома», ТЭС, шахтеров. Без оздоровления экономической модели нет разницы кто будет получать убытки по ПСО: «Энергоатом» или «Гарантированный покупатель». Перебросить обязанности ПСО на «Энергоатом» – это означает просто финансово развалить компанию. После оздоровления экономической модели энергорынка усовершенствовать механизм ПСО, в частности, через либерализацию торговли компании НАЭК «Энергоатом»:

прямые договоры с пупами (поставщики универсальных услуг);

прямые долгосрочные контракты с промышленными предприятиями;

увеличение доли реализации на открытом рынке;

достижение прозрачности в расходовании средств гарантированных поставщиков.