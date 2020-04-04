В Кабмине разъяснили новые ограничительные меры на период карантина: Что изменяется

В Кабмине предоставили разъяснения по принятым Постановлением №211 новым нормам ограничительных мер.

Почему ввели правило носить с собой документы, удостоверяющие личность?

Наличие у человека документов позволит проверить, не должен ли он быть на самоизоляции или в обсервации. А также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина.

Можно ли ходить по улице без маски?

В Постановлении №211 сказано, что во всех общественных местах вы должны быть в маске или респираторе.

Общественное место – часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.).

Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория; тому подобное.

«Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение «общественное место», – говорится в сообщении.

Зачем вводится обязательный масочный режим?

Это нужно ради безопасности всех нас. Учитывая темпы распространения коронавирусной болезни все люди рассматриваются как потенциально инфицированные. Вы можете не знать, что являетесь переносчиком вируса, однако можете подвергать опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих. Когда маска на лице, тогда выделения биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшаются.

Какая ответственность за нарушение правил карантина? Могут ли оштрафовать за поход в парк или отсутствие маски?

Могут. За нарушение правил карантина – штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность.

Закрывают ли церкви на период карантина?

Правительство не закрывает церкви, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены. Мы призываем всех украинцев оставаться дома на период карантина.

Кто будет контролировать соблюдение мер карантина? Будет ли полиция стоять на входах в парки?

Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будут осуществлять МВД и Нацгвардия.

Можно ходить по улице втроем?

По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение – сопровождение детей независимо от их количества.

Людям старше 60 лет можно выходить на улицу?

Люди старше 60 лет пока сидят дома. Они относятся к группе повышенного риска, поэтому требуют самоизоляции. Что это значит? Во-первых, они должны находиться в определенном ими месте самоизоляции. Во-вторых, воздерживаться от контакта с другими лицами – кроме тех, с которыми они совместно проживают.

А если они не имеют близких людей младшего возраста, которые могут о них заботиться?

Людям, находящимся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Эти люди должны придерживаться масочного режима.

Кроме того, Правительство поручило областным государственным администрациям принять дополнительные меры к выявлению и обслуживанию одиноких лиц и лиц, одиноко проживающих, среди граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать надлежащую социальную сопровождение.

Можно ли будет гулять вокруг дома?

Это не запрещено, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух лиц и ходить в парки / скверы, зоны отдыха и тому подобное.

Разрешено выходить на улицу с детьми? Можно ли детям младше 14 лет выходить самим на улицу?

Детям до 14 лет рекомендуется выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов. В Постановлении №211 указано, что детям не разрешено находиться без сопровождения только в общественных местах. Но! Как сказано выше, даже подъезд и территория вокруг вашего дома могут подпадать под определение общественного места. Поэтому рекомендуем детям не покидать дом без сопровождения взрослых.

Можно ли ходить в парк или сквер?

Нет, теперь – нельзя. Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешается только в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости.

Как теперь выгуливать домашних животных?

По-прежнему можно выгуливать домашних животных, однако не более чем вдвоем. Выгул домашних животных в парках и скверах разрешается только одним человеком.

Когда дети снова пойдут в школу?

Мероприятия карантина пока действуют до 24 апреля, а поэтому все образовательные учреждения переведены в онлайн. По инициативе президента начинает работать проект «Всеукраинская школа онлайн». Старт трансляции – 6 апреля.

Правда ли, что магазины, банки и аптеки должны обеспечивать посетителей масками или респираторами?

Нет, это неправда. Учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, имеют право только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах. Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей.

Следуйте рекомендациям и будьте здоровы!