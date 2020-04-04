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НВФ открыли огонь по Верхнеторецкому, ранена мирная жительница

04.04.20 20:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 4 апреля, около 17:00, незаконные вооруженные формирования в очередной раз открыли огонь по населенному пункту неподалеку линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Из станковых противотанковых гранатометов НВФ обстреляли жилой сектор поселка Верхнеторецкое, который значительно удален от позиций Объединенных сил. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая в это время находилась на приусадебном участке собственного дома.

Женщина оперативно доставлена в городскую больницу Торецка, ей оказана квалифицированная медицинская помощь.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, украинской стороны СЦКК и гражданско-военного сотрудничества ОС. Обстоятельства выясняются.

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