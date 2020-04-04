Фонд Рината Ахметова представит «Диджитал-физкультуру для школьников с участием звезд спорта»

В понедельник, 6 апреля, Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством цифровой трансформации и ФК «Шахтер» представит образовательный сериал «Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта». Это 12-серийный образовательный курс для детей, находящихся на самоизоляции, передает пресс-служба Фонда.

Видео-уроки проводят игроки футбольного клуба «Шахтер» – капитан команды Андрей Пятов и защитник Сергей Кривцов. Также в сериале приняли участие звезды юмористического проекта «Мамахохотала-шоу» Евгений Янович и Олег Маслюк, который является также амбассадором Фонда Рината Ахметова.

Темы уроков самые разнообразные: от секретов разминки и правил приседания до йоги и киберспорта. Образовательный сериал будет доступен на YouTube-канале и страницах Фонда Рината Ахметова и ФК «Шахтер» в соцсетях, а также на платформе «Дія. Цифрова освіта». Кроме того, образовательный проект будет доступен в формате Instagram-сериала.