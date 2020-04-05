На Донетчине пересчитали переселенцев: Сколько и где зарегистрировано

В Донецкой области по состоянию на 2 апреля официально зарегистрировано 511 тыс. 328 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 02.04.2020 на территории Донецкой области учтено 434 370 семей и 511 328 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 115 094;
- дети – 63 013;
- лица с инвалидностью – 17 822;
- пенсионеры – 315 399.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 979 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 54 283;
- Краматорск – 48 883;
- Славянск – 41 234;
- Лиман – 23 689;
- Константиновка – 23 820;
- Марьинский район – 21 362;
- Бахмут – 19 383;
- Селидово – 16 725;
- Мирноград – 16 664.
Напомним, в Украине по состоянию на 30 марта учтены 1 млн 447 тыс. 25 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации