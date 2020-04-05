На Донетчине пересчитали переселенцев: Сколько и где зарегистрировано

В Донецкой области по состоянию на 2 апреля официально зарегистрировано 511 тыс. 328 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 02.04.2020 на территории Донецкой области учтено 434 370 семей и 511 328 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 115 094;

дети – 63 013;

лица с инвалидностью – 17 822;

пенсионеры – 315 399.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 979 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 54 283;

Краматорск – 48 883;

Славянск – 41 234;

Лиман – 23 689;

Константиновка – 23 820;

Марьинский район – 21 362;

Бахмут – 19 383;

Селидово – 16 725;

Мирноград – 16 664.

Напомним, в Украине по состоянию на 30 марта учтены 1 млн 447 тыс. 25 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации