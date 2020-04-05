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На Донетчине пересчитали переселенцев: Сколько и где зарегистрировано

05.04.20 10:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 2 апреля официально зарегистрировано 511 тыс. 328 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 02.04.2020 на территории Донецкой области учтено 434 370 семей и 511 328 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 115 094;
  • дети – 63 013;
  • лица с инвалидностью – 17 822;
  • пенсионеры – 315 399.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 979 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 54 283;
  • Краматорск – 48 883;
  • Славянск – 41 234;
  • Лиман – 23 689;
  • Константиновка – 23 820;
  • Марьинский район – 21 362;
  • Бахмут – 19 383;
  • Селидово – 16 725;
  • Мирноград – 16 664.

Напомним, в Украине по состоянию на 30 марта учтены 1 млн 447 тыс. 25 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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