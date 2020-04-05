Сводка из зоны ООС за 4 апреля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Противник применял запрещенные к размещению у линии разграничения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря эффективному использованию дежурных огневых средств украинским военным удалось вовремя и результативно отреагировать на все вооруженные провокации. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано семь обстрелов:

в районах Широкино, Тарамчука и Новомихайловки – из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия ;

вблизи населенных пунктов Славное, Водяное и Опытное – из крупнокалиберных пулеметов;

В районе села Павлополь – из стрелкового оружия.

«На этих направлениях подразделения Объединенных сил оперативно прекращали огневую активность противника, поэтому враждебные обстрелы были непродолжительными», – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил семь обстрелов:

вблизи Орехово – из минометов 82-го калибра и из гранатометов различных систем;

около Новотошковского – из минометов калибром 120 мм и 82 мм;

в районе Новоалександровки – из миномета калибром 82 мм;

районе Травневого – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

в районе Пивденного и Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отметим, что, кроме позиций Объединенных сил, НВФ 4 апреля из станковых противотанковых гранатометов обстреляли также жилой сектор поселка Верхнеторецкое. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая была доставлена ​​в городскую больницу Торецка, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь.

«Учитывая реальную и значительную опасность, которой оккупанты своими преступным действиями подвергают украинских граждан, военнослужащие Объединенных сил оперативно реагировали на каждый обстрел и прицельным огнем по опорным пунктам противника подавляли активность оккупантов», – говорится в сообщении.

Потерь за минувшие сутки в результате обстрелов среди украинских военных не было.

С начала этих суток из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ трижды обстреляли позиции сил ООС у Каменки в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В ответ украинские военные применяли дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций в районах Донецка («Вольво-Центр», пос. ш-ты им. Абакумова), Александровки, Жабичево, Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина), Сигнального, Ленинского (после переименования Ужовка), Васильевки (район ЮДВ), Гольмовского, Спартака, Веселого. Принялись: артиллерия калибром 122 мм, минометы калибром 120 мм и 82 мм, СПГ, БМП-1, РПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрела Александровки повреждены кровля и стена домостроения по адресу ул. Челюскинцев 10а.

В результате обстрела Сигнального повреждены хозпостройка и остекление дома по адресу ул. Гагарина, д.16.

В результате обстрела Гольмовского повреждена ЛЭП 110кВольт на территории доломитного завода по ул. Гардина, 2, вследствие чего поселок был обесточен.

Жертв среди мирных граждан удалось избежать, сотрудники ЮДВ были вынуждены укрываться в убежище.

В «ЛНР» сообщили о двух нарушениях «режима тишины». Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и поселка Голубовское. Огонь велся из противотанкового ракетного комплекса и 82-мм минометов.

Два члена НВФ погибли от множественных осколочных ранений.