В ОБСЕ рассказали подробности об обстреле школы в Новотошковском

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ) зафиксировали свежую воронку возле жилого дома и школы в Новотошковском. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 2 апреля на ул. Олега Ватажка, 8, в Новотошковском (подконтрольный правительству, 53 км к западу от Луганска) наблюдатели видели воронку на расстоянии около 7 м к юго-юго-востоку от пятиэтажного жилого дома и ориентировочно в 50 м к северо-северо-востоку от здания действующей школы (сейчас закрыта из-за вспышки COVID-19).

По оценке СММ, воронка образовалась недавно в результате разрыва, вероятно, артиллерийского снаряда, выпущенного с юго-юго-восточного направления.

Напомним, в результате обстрела 1 апреля поселка Новотошковское (Попаснянский р-н, Луганская обл.) со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) один из снарядов упал вплотную к территории школы.