По состоянию на 10:00 сегодня, 5 апреля, в Украине подтвержден 1251 случай COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины
В течение 4 апреля вирусологической лабораторией Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров исследовано 1367 образцов на COVID-19.
В общем подтвержден 1251 случай: 74% заболевших – лица в возрасте от 30 до 69 лет.
Винницкая обл. – 75 случаев;
Волынская обл. – 19 случаев (2 летальных)
Днепропетровская обл. – 14 случаев;
Донецкая обл. – 8 случаев;
Житомирская обл. – 11 (2 летальных) случаев;
Закарпатская обл. – 28 случаев;
Запорожская обл. – 39 случаев;
Ивано-Франковская область – 105 (6 летальных) случаев;
Киев – 225 случаев (3 летальных)
Киевская обл. – 82 случая (4 летальных)
Кировоградская обл. – 37 случаев;
Львовская обл. – 15 случаев;
Луганская обл. – 3 случая;
Одесская обл. – 26 случаев;
Полтавская обл. – 9 случаев;
Ровенская обл. – 38 случаев (4 летальных)
Сумская обл. – 49 случаев (2 летальный)
Тернопольская обл. – 160 случаев (2 летальных)
Харьковская обл. – 1 случай;
Херсонская обл. – 10 случаев (1 летальный)
Хмельницкая обл. – 10 случаев;
Черкасская обл. – 60 случаев (1 летальный)
Черновицкая обл. – 220 (5 летальный) случаев;
Черниговская обл. – 7 случаев.
Один случай в Черкасской области был снят с учета в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных.
Всего зафиксировано 32 летальных случая от COVID-19 в Украине, из которых 11 мужчин и 21 женщина. 84% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетании заболевания.
25 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 22:00 4 апреля подтверждено 1225 случаев COVID-19. Всего получено 32 сообщения о летальных случаях от этого заболевания. 25 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.