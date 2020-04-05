По состоянию на 10:00 сегодня, 5 апреля, в Украине подтвержден 1251 случай COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины

В течение 4 апреля вирусологической лабораторией Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров исследовано 1367 образцов на COVID-19.

В общем подтвержден 1251 случай: 74% заболевших – лица в возрасте от 30 до 69 лет.

Винницкая обл. – 75 случаев;

Волынская обл. – 19 случаев (2 летальных)

Днепропетровская обл. – 14 случаев;

Донецкая обл. – 8 случаев;

Житомирская обл. – 11 (2 летальных) случаев;

Закарпатская обл. – 28 случаев;

Запорожская обл. – 39 случаев;

Ивано-Франковская область – 105 (6 летальных) случаев;

Киев – 225 случаев (3 летальных)

Киевская обл. – 82 случая (4 летальных)

Кировоградская обл. – 37 случаев;

Львовская обл. – 15 случаев;

Луганская обл. – 3 случая;

Одесская обл. – 26 случаев;

Полтавская обл. – 9 случаев;

Ровенская обл. – 38 случаев (4 летальных)

Сумская обл. – 49 случаев (2 летальный)

Тернопольская обл. – 160 случаев (2 летальных)

Харьковская обл. – 1 случай;

Херсонская обл. – 10 случаев (1 летальный)

Хмельницкая обл. – 10 случаев;

Черкасская обл. – 60 случаев (1 летальный)

Черновицкая обл. – 220 (5 летальный) случаев;

Черниговская обл. – 7 случаев.

Один случай в Черкасской области был снят с учета в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных.

Всего зафиксировано 32 летальных случая от COVID-19 в Украине, из которых 11 мужчин и 21 женщина. 84% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетании заболевания.

25 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 22:00 4 апреля подтверждено 1225 случаев COVID-19. Всего получено 32 сообщения о летальных случаях от этого заболевания. 25 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.