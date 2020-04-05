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В «ЛНР» изолируют контактировавших с заболевшим COVID-19

05.04.20 11:11
Фото: сайт ПРООН
Фото: сайт ПРООН

Медики изолируют и обследуют всех контактировавших со вторым заболевшим коронавирусом. Об этом сообщил главный врач Луганской санитарно-эпидемической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко.

«После определения круга контактных лиц они все будут обследованы – это позволит нам избежать распространения данной инфекции, потому что все контактные лица, которые были выявлены, они будут изолированы и обследованы. Либо они будут нуждаться в лечении, если будут положительные результаты, либо в динамическом наблюдении за ними», – сказал Докашенко.

Напомним, в «ЛНР» 4 апреля зарегистрирован второй случай COVID-19. Из-за распространения коронавируса ввели ограничение на передвижение жителей и транспорта в Красном Луче (после переименования Хрустальный) и Антраците.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» 17 человек ждут подтверждения диагноза заболевания COVID-19.

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