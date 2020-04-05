Децентрализация: Представлены 4 варианта создания новых районов в пределах Луганской области (Карты)

В рамках подготовки ко второму этапу административной реформы были представлены варианты создания новых районов в пределах Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

«Несмотря на пандемию и временные ограничения, жизнь государства продолжается. И продолжается подготовка ко второму этапу административной реформы. 1 апреля 2020 года между Министерством развития громад и территорий Украины и областями состоялось онлайн-обсуждение формирования субрегионального уровня», – говорится в сообщении.

Так, во время видеоконференции по формированию админтерустройства субрегионального уровня, были представлены варианты создания новых районов в пределах областей. Варианты представлены, как от Министерства, так и от облгосадминистраций.

«Что касается Луганской области, то есть четыре варианта, от двух новых районов на подконтрольной правительству территории, до четырех районов. И три, или четыре района на временно оккупированной территории Луганщины», – уточняется в сообщении.

Фото: пресс-служба Станично-Луганской РГА

Как отмечается, после обсуждений областные государственные администрации должны подготовить окончательные предложения, которые лягут в основу законопроекта об административно-территориальном устройстве субрегионального уровня.

Как сообщалось ранее, в Луганской области уже есть 24 ОТГ. По территории ОТГ уже охватывают 46%. По населению – 33%. По словам главы области Сергея Гайдая, перспективный план формирования громад Луганской области будет экономически целесообразным.

Также сообщалось, что Луганской областной государственной администрацией – областной военно-гражданской администрацией обновлены сведения, размещенные на интерактивной карте децентрализации Луганской области.