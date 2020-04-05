Продолжают гибнуть и получать ранения: В Миссии ООН назвали количество жертв войны на Донбассе

За время вооруженного конфликта на Донбассе в результате минных инцидентов и обращения со взрывоопасными пережитками войны (ВПВ) по обе стороны от линии соприкосновения жертвами стали 1 тыс. 91 человек. Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на своей странице в Facebook.

«Дети хотят играть с ними, думая, что это игрушки. Фермеры нечаянно наступают на них, когда работают в полях. Рыбаки проходят возле них, когда идут на рыбалку. Гражданские лица на востоке Украины продолжают гибнуть и получать ранения в результате минных инцидентов и обращения с ВПВ», – говорится в сообщении.

Например, по информации Миссии, в январе 2020 года мужчина погиб от взрыва гранаты в пгт Шевченко (Донецкая обл.), а трое мужчин на территории, контролируемой «ЛНР», получили ранения в результате инцидентов, связанных с минами, прогуливаясь вблизи реки Северский Донец или направляясь на рыбалку.

«За весь период конфликта, с 14 апреля 2014 года по 31 марта 2020 года, мы зафиксировали 1091 жертву среди гражданских лиц (329 погибших, в том числе 38 детей, и 762 раненых, в том числе 136 детей), в результате минных инцидентов и обращения со взрывоопасными пережитками войны (ВПВ) по обе стороны от линии соприкосновения», – сообщили в Миссии.

«Мы призываем правительство Украины и самопровозглашенные "республики" наращивать потенциал и расширять деятельность, связанную с разминированием, поскольку мины и ВПВ продолжают представлять серьезную угрозу безопасности, здоровью и жизни гражданского населения», – резюмировали в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе с начала 2020 года зафиксировано 25 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения.