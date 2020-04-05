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В Мариуполе у 7 человек подозревают коронавирус

05.04.20 12:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе продолжают проводить мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса COVID-19. Профильные структуры городского совета продолжают реализацию и контроль необходимых мер. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Подчеркивается, что эпидемическая ситуация в городе стабильная. Новых подтвержденных случаев коронавируса не выявлено.

В городе всего 6 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Их состояние стабильное.

В настоящее время 7 пациентов с подозрением на коронавирус, все пациенты находятся под медицинским наблюдением.

Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за лицами, которые контактировали с пациентами с подозрением и больными COVID-19, и теми, кто прибыл из-за границы.

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