Только 20% детей-ВПЛ имеют статус пострадавших от войны на Донбассе: Омбудсмен назвала причину

Из общего количества детей, получивших статус пострадавшего от военных действий и вооруженного конфликта, 20% – это дети-переселенцы. Такой незначительный уровень получения детьми данного статуса связан с низким уровнем осведомленности родителей (иных законных представителей) и самих детей о возможности получения такого статуса. Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного ВРУ по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине» за 2019 год, опубликованном на сайте омбудсмена, которым сейчас является Людмила Денисова.

«Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжает влиять на состояние соблюдения прав детей. По данным Минсоцполитики, по состоянию на 31.12.2019 зарегистрировано 197 414 детей, получивших статус внутренне перемещенных лиц. В то же время статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, по состоянию на конец 2019 года, получили 39 063 ребенка, что составляет лишь 20% от количества внутренне перемещенных детей. Мониторинг уполномоченного показал, что незначительный уровень получения детьми статуса, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов, связан с низким уровнем осведомленности родителей (иных законных представителей) и самих детей о возможности получения такого статуса. Например, дети – участники Международной конференции по вопросам обеспечения прав ребенка в условиях вооруженного конфликта, проживающих на территории, приближенной к проведению военных действий, не знали о своем праве и возможности получения указанного статуса», – говорится в докладе.

Согласно документу, также установлены случаи, когда, несмотря на поступление обращений от родителей детей, районной государственной администрацией вообще не рассматривались вопросы о предоставлении статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов (Сватовская РГА Луганской области). Или руководители учреждений, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в том числе перемещенные с неподконтрольной территории, не инициировали предоставление ребенку указанного статуса (Николаевская специальная общеобразовательная школа-интернат № 7 Донецкого областного совета, Луганский областной дом ребенка № 2).

Как отмечается, в частности, необходимым является сбор данных о пострадавших детях, в том числе по признаку причины травмы и потребностей пострадавших, обеспечение права на надлежащую медицинскую помощь, обеспечение реабилитации, оказания психологической и психосоциальной, социальной, экономической поддержки детям, пострадавшим от мин и других взрывоопасных предметов.

«В то же время в зоне проведения активных военных действий продолжается образовательный процесс. По оперативным данным департаментов образования и науки Донецкой и Луганской областных государственных администраций, в городах и районах на линиях столкновения с повышенной боевой активностью, где проживает более 33 тыс. детей (в Донецкой области – 24 989 детей, в Луганской области – 8 255 детей) продолжают работать 84 школы. Дети, проживающие на территории, приближенной к проведению военных действий, отмечают, что одной из самых волнующих для них тем является безопасность образовательного процесса: обращают внимание на отсутствие должным образом оборудованных бомбоубежищ и присутствие военных в школах», – сообщается в докладе.

Как сообщалось ранее, по данным юриста Общественного холдинга «Група впливу» Марии Красненко, в Украине более 240 тыс. детей зарегистрировано как ВПЛ, согласно данных Министерства социальной политики. А по оценке международных организаций от конфликта на Донбассе пострадало более 580 тыс. детей. Однако ни одна из этих цифр не отвечает реальности.

О том, как ребенку получить статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, читайте здесь. Статус ребенка, пострадавшего от военных действий, дается один раз и на всю жизнь.