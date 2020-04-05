Пограничный патруль на заповедной территории задержал ночных браконьеров

Совместный пограничный патруль в составе военнослужащих Бердянского отряда и корабельно-катерной тактической группы Мариупольского отряда Морской охраны, во время патрулирования Азовского побережья в районе Бердянской косы, около полуночи обнаружил четырех браконьеров. Об этом сообщает Региональное управление Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

На момент задержания ночные добытчики только начали работу и уже имели достаточный улов креветок и пиленгаса.

За нарушение пограничного режима, а именно – нахождение в контролируемом пограничном районе без документов, правонарушители привлечены к административной ответственности.

Учитывая, что мужчины промышляли на заповедной территории, к рассмотрению обстоятельств правонарушения пригласили и представителей Приазовского национального парка. Специалисты оценили ущерб, нанесенный государству почти в 10 000 грн. и также привлекли нарушителей к ответственности и изъяли у браконьеров запрещенные орудия лова.