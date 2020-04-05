Воровали деревья на кладбище: Двум жителям Славянска грозит до 3 лет тюрьмы

Двое жителей Славянска (Донецкая обл.) задержаны при краже деревьев на кладбище. Об этом сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкий области.

Так, днем 4 апреля работники кладбища «Смольное» обнаружили мужчину и женщину, которые выкапывали из могилы растения туи. «Не выпуская мешок с похищенными деревьями, злоумышленники стали убегать, но были задержаны», – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции Славянска и изъяла 4 похищенных растения. Правонарушители оказались жителями микрорайонов Химик и Черевковка возрастом 40 и 29 лет, без определенного рода занятий. «Как оказалось, деревья они планировали сбыть владельцам частных домовладений города. Хотели таким образом "подзаработать"», – добавили в полиции.

По факту кражи начато досудебное расследование по ст. 185 ч. 1 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает штраф в размере от 850 до 1 700 грн, от 80 до 240 часов общественных работ, исправительных работ, 6 месяцев ареста или лишения свободы сроком до 3 лет.