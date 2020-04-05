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В порту Мариуполя пограничники проводят температурный контроль (Фото)

05.04.20 19:08
Фото: Донецкий пограничный отряд
Фото: Донецкий пограничный отряд

В Мариупольском торговом порту пограничниками проводятся мероприятия по противодействию распространению COVID-19. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает Донецкий пограничный отряд.

Отмечается что меры контроля военнослужащие Донецкого пограничного отряда проводят вместе с другими санитарно-карантинными службами.

Ими проводится не только температурный скрининг экипажа, но и проверяются санитарные декларации и проводятся опросы всех членов экипажа на предмет наличия или отсутствия симптомов COVID-19.

Учитывая возможные риски, при проверке каждого судна и его оформления пограничники, как и другие контролирующие службы, заходят в масках и защитных костюмах. Меры контроля касаются всех без исключения членов экипажа. Также капитану и суднокоманде пограничники доводят условия карантина, действующие в Украине с целью недопущения распространения COVID-19.

Отметим, что с начала карантина не было обнаружено ни одного человека из состава суднокоманд с признаками заболевания. Однако, в случае их обнаружения – меры контроля прекратятся, а человек с подозрением и те, кто с ними контактировал, будут изолированны.

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