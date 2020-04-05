COVID-19: В «ДНР» за сутки госпитализированы 7 человек

За минувшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 на неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области не зарегистрировано. Семь человек госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией.

Как сообщает «минздрав ДНР», под наблюдением в стационарах с симптомами респираторной инфекции находится 131 человек.

«За последние сутки, по данным республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, взяты под наблюдение 14 человек, из них семь госпитализированы, семь самоизолировались на дому. Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 131 человек, 12 551 человек – на самоизоляции на дому», – сказано в сообщении.

Напомним, 4 апреля в «ДНР» 6 человек были госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» зарегистрирован третий случай заболевания COVID-19.