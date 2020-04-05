COVID-19: В «ЛНР» диагностированы 4 случая заболевания

В «ЛНР» зарегистрировали четыре случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщила «министр» здравоохранения Наталия Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

«Четыре заболевших (коронавирусом) зарегистрированы на утро 5 апреля. Все пациенты, которые были выявлены, находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести», – сказала она.

Она уточнила, что первый заболевший COVID-19 из Славяносербского района, три пациента – из Антрацита и Красного Луча (после переименования Хрустальный).

Напомним, в «ЛНР» 4 апреля зарегистрирован второй случай COVID-19. Из-за распространения коронавируса ввели ограничение на передвижение жителей и транспорта в Красном Луче (после переименования Хрустальный) и Антраците.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» 17 человек ждут подтверждения диагноза заболевания COVID-19.