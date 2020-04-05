На Донетчине у реки обнаружены останки человека

В Донецкой области между городом Курахово и селом Максимильяновка у реки в обгоревшем камыше были обнаружены останки человека. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает отдел коммуникации Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Это произошло 3 апреля.

Полицейские установили, что погибшим лицом является пожилая женщина.

На останках обнаружена одежда, а именно: футболка темного цвета с рисунком в виде тонких горизонтальных линий от шеи и до середины грудины, на внутренней стороне воротника имеется эмблема ТМ «Nike» и указанный размер XXL, а также юбка светлого цвета с рисунком в виде абстрактного узора с черной резинкой на поясе. Также известно, что погибшая имела светло-русые волосы средней длины.

Пример одежды:

Полиция просит помощи в установлении личности погибшей. Если вам знакомы данные вещи и приметы, или у вас есть какая-либо информация о погибшей, или у вас исчезли знакомые или родственники, которые долгое время не выходят на связь, просят сообщить по телефону: