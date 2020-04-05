Собаки, обувь, пальто, продукты: Что нужно дезинфицировать во времена коронавируса?

Медицинская експертка ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова дала советы, как правильно проводить дезинфекцию, чтобы избежать заболевания коронавирусной инфекцией, передает BBC News Украина.

Зависает ли коронавирус в воздухе?

Коронавирус может оставаться некоторое время в воздухе. Примерно от 20 минут до 2 часов. Но это может произойти только если кто-то очень много чихал, или проводили какую-то медицинскую процедуру – например, бронхоскопию в отделениях реанимации.

Именно поэтому важно, чтобы врачи в реанимации были очень хорошо защищены. Именно поэтому важно, чтобы люди, которые работают в офисах, хорошо их проветривали. Проветривание – это один из наиболее действенных средств в профилактике коронавируса.

Безопасно ли выходить на улицу?

Гулять можно и нужно, но только в одиночку. Если вы будете гулять сами, только с детьми или родными, с которыми вы живете, это безопасно – если вы будете на расстоянии от других людей.

Если вы собираетесь компаниями, то вам трудно проконтролировать, у кого из людей есть какие-то симптомы. Тогда вы можете поставить под удар близких вам людей, которые находятся в зоне риска.

Недавно правительство запретило выходить из дома группой более два человека одновременно.

Как гулять с детьми?

Гулять с детьми на улице можно, но только там, где у них не будет контакта с другими детьми. Например, если это ваша личная игровая площадка в вашем дворе. И там больше никто не играет кроме вас.

Как правильно носить маску?

Правительство недавно запретило находиться в общественных местах без масок. Если, например, вы идете туда, где может быть скопление людей и вы знаете, что там могут не соблюдать дистанцию, то лучше надеть маску.

Маску нужно менять часто, и сразу, если она намокла. Хирургические маски надо менять примерно раз в 2 часа.

Перед тем, как надеть маску, нужно помыть руки. После того, как сняли и выбросили ее – также помыть руки. Или положить в то место, где она не будет в контакте с другими вещами.

Как и когда стоит носить перчатки?

Мне неизвестны рекомендации, что перчатки нужно носить кому-то, кроме медицинских работников. Все процедуры они должны делать только в перчатках, которые потом обязательно должны снять и выбросить. После любых манипуляций с пациентом медработники должны снять и выбросить / заменить перчатки.

Если вы носите перчатки, то у вас снижается внимание и появляется иллюзия защищенности. Этими перчатками вы касаетесь всего и таким образом можете разносить инфекцию вокруг.

Как часто мыть руки?

Мыть руки нужно очень часто с водой и мылом не менее 20 секунд. Заведите себе привычку, что как только вы заходите с улицы домой, сразу мойте руки. Ничего не делайте, а не касаетесь, а сразу мойте руки.

Чем обрабатывать руки?

Достаточно тщательно мыть руки с мылом. Но, если нет возможности помыть руки, то их нужно обрабатывать чем-то спиртосодержащим, например, спиртосодержащими салфетками.

Нужно что-то капать в нос, глаза, полоскать горло для профилактики?

Такое впечатление, что наши люди все время хотят себе что-то куда-то закапать. У людей формируется ощущение, что если они что-то куда-то закапали, то образуется некий защитный экран и вирус не пройдет. Нет.

Ничего никуда закапывать не надо. Если у вас насморк, то капайте. Нет? Не капайте.

Если болит горло, то полощите. Не болит, то ни в коем случае в целях профилактики делать такого не надо. В доказательной медицине нет такой профилактики, что что-то нужно полоскать.

От коронавируса пока нет вакцины и нет лекарств. От него вас может защитить мытье рук, проветривание помещений, мытье поверхностей, социальная дистанция. Также важны полноценная еда и сон, чтобы вы не переутомлялись и ваш организм мог бороться.

Никакие препараты, полоскание горла, закапывание глаз и носа не помогают. Такая профилактика не работает.

Как ухаживать за собакой в ​​условиях коронавируса?

Гладить, чесать, любить, обнимать собаку. Когда возвращаетесь с прогулки, не надо дезинфицировать бедное животное. Надо обработать ей лапы, как вы всегда это делаете – кто-то моет, кто вытирает салфетками или полотенцем.

Чем и как протирать поверхности?

Влажную уборку в помещениях нужно делать часто. Те поверхности, на которые попадает слюна, например, столы и клавиатура, важно протирать.

Дверные ручки, выключатели можно протирать, но важнее чаще мыть руки. Обрабатывать поверхности надо спиртосодержащими жидкостями.

Что делать с верхней одеждой и обувью?

С пальто и шляпками ничего не нужно делать. Оставьте их в покое. Делайте все, как в обычной жизни.

Может ли волос переносить коронавирус?

Если вы работаете в аптеке, или в медучреждении, имеете пышные волосы, то возможно есть смысл их спрятать. В других случаях ничего делать не нужно – ни слишком часто мыть голову, ни тем более стричься.

Сколько раз протирать мобильные телефоны?

Где-то раз в час, а то и чаще мы протираем мобильные телефоны. Если есть, то спиртосодержащими салфетками или другими средствами дезинфекции.

Не давайте свой телефон никому в руки. Это одна из самых грязных поверхностей.

Как мыть овощи и фрукты?

Не надо ничего дезинфицировать. Все делать как всегда. Мыть овощи, фрукты проточной водой.

Стоит ли кварцевать помещения?

Не думаю, что это целесообразно. Проветривать более эффективно.