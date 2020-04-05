Жителям изолированного села на Луганщине разрешили выезжать

Жителям изолированного села Песчаное (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.) разрешили выезжать из населенного пункта. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на своей странице в Facebook.

«Еще недавно 30 жителей изолированного села Песчаное не могли выезжать из села. А теперь они пользуются своим правом на свободу передвижения! 27 марта, пытаясь выехать из села для того, чтобы сделать покупки и получить социальные выплаты, несколько жителей села Песчаное, что в Станично-Луганском районе (территория, контролируемая правительством), были без объяснений остановлены на контрольно-пропускном пункте представителями Вооруженных сил Украины. Им только сказали, что эти ограничения не касаются вспышки COVID-19 и не являются временными», – говорится в сообщении.

Как уточнятся, 30 марта в Миссию ООН по данному вопросу обратился благотворительный фонд «Восток SOS». «Мы поговорили с местными жителями и связались с группой гражданского и военного сотрудничества CIMIC операции Объединенных сил. Благодаря вмешательству последней, жители Песчаного теперь могут свободно проходить этот КПП, через который проходит единственная дорога в село. Каждый человек должен иметь возможность пользоваться правом на свободу передвижения. Любые ограничения свободы передвижения должны быть пропорциональными, необходимыми и недискриминационными», – рассказали в Миссии ООН.

Напомним, в Луганской области по неизвестным причинам закрыли село Песчаное, в котором проживает около 30 людей пожилого возраста, в том числе переселенцы.