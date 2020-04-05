Посещение по телефонной договоренности: В центре Краматорска разоблачили два игорных заведения

В Краматорске разоблачили преступную деятельность двух центров подпольного игорного бизнеса. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области на своей странице в Facebook.

Так, досудебным расследованием установлено, что в двух помещениях, расположенных в центре Краматорска, осуществляется незаконная деятельность по предоставлению услуг в сфере запрещенного действующим законодательством Украины игорного бизнеса. «Посещение игроками игровых залов осуществлялось по предварительной телефонной договоренности с администраторами», – говорится в сообщении.

Как уточняется, во время санкционированных следственным судьей обысков в помещениях указанных учреждений правоохранителями выявлено и изъято 42 системных блока и монитора, 4 роутера, 20 флэш-карт и черновые записи.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются лица, причастные к организации незаконного «бизнеса», и круг других лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины проводится под процессуальным руководством Краматорской местной прокуратуры.