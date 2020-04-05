В «ЛНР» наблюдают за пятым потенциальным заболевшим COVID

В «ЛНР» наблюдают за пятым потенциальным заболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом заявила «министр» здравоохранения Наталия Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

«Четыре заболевших, пятый – потенциальный, потому что мама одного из заболевших больна. Сегодня идет обследование самого прибывшего из-за территории ЛНР», – рассказала министр.

«Один человек (из числа подтвержденных зараженных коронавирусом) находится в Луганске в четвертой городской больнице, три человека госпитализированы в Красном Луче в "Княгининской" инфекционной больнице», – отметила она.

Как сообщалось ранее, 5 апреля в «ЛНР» зарегистрировали четыре случая заболевания COVID-19. Из-за распространения коронавируса ввели ограничение на передвижение жителей и транспорта в Красном Луче (после переименования Хрустальный) и Антраците.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» 17 человек ждут подтверждения диагноза заболевания COVID-19.