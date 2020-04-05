В парке «Клебан-Бык» цветет растение, занесенное в Красную книгу Украины (Фото)

На территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) на участке «Белокузьминовское» растет и цветет еще один представитель Красной книги Украины. Это адонис волжский (Adonis wolgensis Steven ex DC.). Об этом сегодня, 5 апреля, сообщила биолог-исследователь парка Галина Семенихина‎ на странице парка в Facebook.

По ее словам, это растение из семейства лютиковых имеет статус «неоцененный». В Украине растет преимущественно на степной территории со средней плотностью 2-3 растения на кв. м. «Популяция адониса волжского является локальной изолированной. В народе адонис называют "горицветом". Интересная версия происхождения адониса в древнегреческой мифологии. Растение появилось от слез Афродиты, которая плакала от скорби об умирающем сыне царя Кипра Адониса. Согласно мифу, из-за его крови, что сбегала на землю, цветки приобрели характерно красную окраску, напоминающую цвет крови. По мнению греков, создавших этот миф, виды растений данной группы с желтыми цветами не должны называться адонисами», – написала Семенихина.

Биолог добавила, что обычно это растение цветет в марте-апреле, плодоносит в мае. Цветки опыляются насекомыми (пчелами, шмелями), иногда имеет место самоопыление. Плоды распространяют животные. Размножается адонис семенами и корневищами. В 2020 году уже в марте начинают появляться первые плоды.

Фото: Facebook / Клебан-Бик Регіональний Ландшафтний Парк

«Основными факторами уменьшения численности растения являются антропогенные: распашка степей, неконтролируемый выпас скота, заготовка лекарственного сырья (адонисы применяются в медицине: из частей этих растений изготавливают лекарственные препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы)», – отметила Галина Семенихина.

Как сообщалось ранее, на территории парка «Клебан-Бык» активно развиваются туристические направления. В течение года там проводят экскурсии для детей и взрослых. Парк становится популярным местом отдыха и экологического туризма. Осенью здесь открыли новую экологическую тропу «Сказочный лес». А также можно побывать в «Парке Юрского периода». Также здесь живет еще один представитель краснокнижной фауны, а именно европейская норка (Mustela lutreola). Этот вид имеет статус исчезающего и занесен в Бернскую конвенцию.

Также сообщалось, что на территории парка после зимней спячки проснулись сурки. А еще сюда прилетели чомги.