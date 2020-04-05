Карантин: Как работают нотариусы в Украине

В Украине органы нотариата продолжают работать в период карантина, хотя и с ограничениями, установленным для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук, передает пресс-служба ведомства.

«Так, с целью обеспечения функционирования органов нотариата, но недопущения скопления людей, был ограничен прием граждан во всех государственных нотариальных конторах страны и введено дежурство. Кроме того, нотариусам было акцентировано на возможности совершения именно неотложных нотариальных действий, с которыми связан пропуск предусмотренных законодательством сроков и нарушения прав граждан, по предварительной записи в телефонном режиме», – говорится в сообщении.

По словам Онищук, совершение нотариальных действий происходит с соблюдением рекомендаций Министерства здравоохранения Украины и осуществлением всех возможных профилактических мер со стороны органов нотариата.

«Нотариат сегодня выступает одним из основных гарантов стабильной системы защиты прав и законных интересов своих граждан. Государство не сможет эффективно функционировать без деятельности органов нотариата, даже в период действия карантина, ведь нотариусы совершают большое количество нотариальных действий, в некоторых случаях являются жизненно необходимыми как для каждого человека в отдельности, так и в целом для государства. Примером таких действий является удостоверение сделки, завещания, принятие мер по охране наследственного имущества, выдача свидетельства о праве на наследство, свидетельствование подлинности подписи на документах и ​​т. д.», – сказала замминистра.

Она подчеркнула, что нотариусы не являются субъектами хозяйствования в соответствии с Хозяйственным кодексом Украины, а также не являются участником на рынке товаров. Они выполняют исключительно делегированные государством функции, руководствуясь Конституцией и Законом. Поэтому постановление Кабинета министров № 211 о запрете работы до 24 апреля субъектов хозяйствования, которое предусматривает прием посетителей, не касается деятельности нотариусов.

В пресс-службе уточнили, что предусмотрена дистанционная форма общения для предоставления консультаций и разъяснений по совершению нотариальных действий.

Напомним, в Украине для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство утвердило более жесткие ограничительные меры на период карантина.