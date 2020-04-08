Такие случаи не редкость: История раненного взрывом 17-летнего жителя Донбасса (Фото)

С июня 2014 года на Донбассе было зафиксировано 123 несчастных случая среди детей, причиной которым были мины или взрывоопасные пережитки войны (ВПВ). Об этом сообщает пресс-служба представительства Датского Совета по делам беженцев (ДСБ/DRC) в Украине на своей странице в Facebook.

В организации рассказали об одном из пострадавших. «Тарас (имя изменено) – радостный, открытый 17-летний парень, который любит животных, у него есть мечты и цели. Только присмотревшись поближе, вы сможете заметить следы вооруженного конфликта на его правой руке. Два года назад он с другом гулял на заброшенной фабрике. Подростки нашли предмет в форме цилиндра, и Тарас ударил им о стену. После мощного взрыва парню ампутировали три пальца. На востоке Украины такие случаи не редкость», – говорится в сообщении.

Тарас учится в 11 классе и ему тяжело окончить школу с этой травмой. Раньше он мечтал стать шеф-поваром, но теперь опасается, что его могут не зачислить в вуз из-за травмы.

Датский Совет по делам беженцев помог Тарасу приобрести ноутбук, чтобы он мог продолжать учебу. Теперь он проходит онлайн-курсы по украинскому и английскому языкам, математике.

Фото: пресс-служба Датского Совета по делам беженцев

Напомним, что после почти шести лет конфликта Украина является одной из стран мира, наиболее пострадавших от мин. На Донбассе 430 тыс. мальчиков и девочек продолжают жить под риском смерти или травм от мин и других ВПВ. Истории этих детей поражают и огорчают. Но они также дают надежду всем, кто получил ранения из-за мин и ВПВ конфликта на востоке Украины.