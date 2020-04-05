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В Луганской области пограничник на Land Cruiser устроил ДТП: Двое погибших (Фото)

05.04.20 15:12
Фото: ГБР
Фото: ГБР

В Луганской области произошло смертельное ДТП с участием пограничника, в результате которого погибли два человека. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает Государственного бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что трагедия произошла в пгт Марковка около 1:00 ночи 5 апреля.

«Автомобиль марки Toyota Land Cruiser, в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части, совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередачи и деревом. В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травмами», – говорится в сообщении.

Следователи ГБР начали расследование. В случае доказательства вины виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

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