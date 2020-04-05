В Украине подтверждено 1308 случаев COVID-19

В Украине по состоянию на 22:00, сегодня, 5 апреля, подтверждено 1308 случаев COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В течение суток получено 83 сообщения о подтверждении COVID-19 по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров.

Всего получено 37 сообщений о летальных случаях от этого заболевания. 28 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 10:00 сегодня, 5 апреля, в Украине подтвержден 1251 случай COVID-19. Всего зафиксировано 32 летальных случая от COVID-19 в Украине, из которых 11 мужчин и 21 женщина. 84% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетании заболевания. 25 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.