Жилье для переселенцев: Омбудсмен рассказала, решает ли государство вопрос

Государство не только финансово не в состоянии обеспечить внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) жильем, оно не может предоставить точную информацию о жилищных потребностях этой категории лиц. Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного ВРУ по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине» за 2019 год, опубликованном на сайте омбудсмена, которым сейчас является Людмила Денисова.

Как отмечается, Счетной палатой еще в 2018 году было привлечено внимание на необходимость доработки Единой информационной базы данных о ВПЛ в части указания в ней актуальной информации. «Соглашаясь с таким выводом, целесообразно отметить, что, основываясь на оценке потребностей, в указанной базе должны быть указаны сведения о численности ВПЛ, нуждающихся в улучшении жилищных условий», – отмечается в докладе.

По информации омбудсмена, для ВПЛ право на жилье закреплено в Законе № 1706-VII, гарантией реализации которого является наделение соответствующими полномочиями органов местного самоуправления и местных государственных администраций. Действующая нормативно-правовая база рекомендует органам местного самоуправления, а в случае их отсутствия соответствующим военно-гражданским администрациям, начиная с 2019 года, предусматривать в соответствующих местных бюджетах средства на формирование фондов жилья для временного проживания ВПЛ с учетом потребности в предоставлении такого жилья и повышает способности этих органов по обеспечению ВПЛ жильем для временного проживания и упрощения доступа к получению административных услуг в населенных пунктах, расположенных на линии разграничения и временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Указанной цели достигнуто путем уменьшения размера софинансирования соответствующих мероприятий из местного бюджета с 50 до 30%.

«Правительство, пытаясь урегулировать указанный вопрос, обеспечивает формирование жилищных фондов временного назначения путем утверждении Порядка и условий предоставления субвенций из государственного бюджета местным бюджетам. Однако уровень финансирования на реализацию таких мероприятий является критически малым. Учитывая отсутствие достаточных финансовых ресурсов для реализации внедренных механизмов обеспечения ВПЛ жильем и функционирования созданных фондов и программ, необходимо рассмотреть возможность привлечения национальных и международных доноров, юридических и частных лиц к финансированию жилищных программ, найти возможность софинансирования жилищных программ и проектов из местных бюджетов с учетом децентрализации», – говорится в докладе.

Кроме того, как отмечается, не все жилищные программы, которые сейчас работают на национальном и региональном уровнях, рассчитаны исключительно на поддержку ВПЛ. Президент Украины в соответствии с Указом «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства» от 8 ноября 2019 года № 837/2019 поставил перед Кабинетом министров Украины задачу разработать государственную целевую программу, которая будет способствовать решению жилищных потребностей населения из числа участников АТО/ООС и ВПЛ на принципах государственно-частного партнерства и льготного кредитования, что должно положительно повлиять на ситуацию.

Как сообщалось ранее, программа «70 на 30» предусматривает приобретение в коммунальную собственность квартир на вторичном рынке недвижимости. Затем данные квартиры по бальной системе распределяются между переселенцами, которые относятся к незащищенным и малообеспеченным категориям. В 2019 году по данному проекту для переселенцев в регионах приобрели более 80 квартир. При этом в МинВВОТ отмечают, что местные власти не активно участвуют в программе «70 на 30».

Если на 2019-й год на данную программу выделялось 35 млн грн из госбюджета, то на 2020-й запланировано лишь 20 миллионов – этого хватит на покупку около 50 квартир. При этом от регионов уже получены заявки на 50 млн грн. Для эффективной реализации проекта на него в год нужно 100 млн грн.

По словам замминистра МинВВОТ Руслана Калинина, в течение 2017-2019 года по программе «70 на 30» около 700 семей-ВПЛ получили жилье на вторичном рынке, больше всего квартир было выдано в Мариуполе.