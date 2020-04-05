3D принтер и пленка для ламинирования: На Луганщине начали производство защитных масок для врачей

В Новопсковской объединенной территориальной общине начинают производство защитных масок для врачей. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает Луганская областная государственная администрация.

Отмечается, что маски предназначены для медицинских работников, которые будут исследовать биологические материалы человека для проведения тест-исследования на коронавирусную инфекцию.

«Эти средства индивидуальной защиты изготовили местные предприниматели. Основа маски напечатана на 3D принтере, а защитная часть создана из плотной пленки для ламинирования. Сейчас заказано 40 масок, которые будут доставлены в Новопсковское районное территориальное объединения и амбулатории общей практики – семейной медицины», – говорится в сообщении.