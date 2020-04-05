RU
Все новости

3D принтер и пленка для ламинирования: На Луганщине начали производство защитных масок для врачей

05.04.20 23:15
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Новопсковской объединенной территориальной общине начинают производство защитных масок для врачей. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает Луганская областная государственная администрация.

Отмечается, что маски предназначены для медицинских работников, которые будут исследовать биологические материалы человека для проведения тест-исследования на коронавирусную инфекцию.

«Эти средства индивидуальной защиты изготовили местные предприниматели. Основа маски напечатана на 3D принтере, а защитная часть создана из плотной пленки для ламинирования. Сейчас заказано 40 масок, которые будут доставлены в Новопсковское районное территориальное объединения и амбулатории общей практики – семейной медицины», – говорится в сообщении.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк