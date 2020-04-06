Все зависит от коронавируса: Скоро политика назначения жилищных субсидий сильно изменится

Пришедшая в Украину эпидемия коронавируса, принесла с собой не только парад различных региональных карантинов и чрезвычайных ситуаций. Среди прочего, она заставила правительство и Верховную Раду кардинально изменить политику субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В режиме закручивания

Не секрет, что все последние украинские правительства в этом вопросе исповедовали политику приоритета экономии бюджетных средств и механизм закручивания гаек. Последнее выливалось как в повальные проверки получающих субсидии, с последующим возвратом части этих субсидий обратно в закрома Родины, так и в последовательное уменьшение социальных норм потребления этих самых коммунальных услуг. Достойный пример здесь – последовательное снижение норм потребления газа для обогрева жилья за последние годы с 11 куб. м до 5 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади.

Что касается собственно проверок (иначе именуемых верификацией), то месяц назад в Министерстве финансов сообщили, что в прошлом 2019 году было проверено около 24,5 млн льготников, получателей субсидии и соцвыплат. Причем, около половины проверенных… незаконно получали выплаты от государства. «Только за октябрь 2019 года было подтверждено почти 14 737 случаев незаконной выплаты льгот на сумму 27,4 млн грн, которые должны вернуть в бюджет», – сообщили в Минфине.

Из 24,5 млн всех проверификованных – получающих субсидии на оплату услуг ЖКХ было 8,8 млн украинцев (36%). Кстати, о так называемых нарушителях и того, что они должны вернуть в бюджет. Вполне показательным примером, хорошо иллюстрирующим суть происходящего, может быть интересный случай в Краматорске.

История одной субсидии с возвратом

Одинокой пенсионерке, живущей в своей квартире в Краматорске, в январе нынешнего года сообщили, что она должна вернуть 15 тыс. грн ранее полученной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, так как она скрыла дополнительные доходы… своей семьи.

Нюанс ситуации в том, что у пенсионерки есть дочь, которая замужем и живет отдельно, но прописана в квартире матери. У нее уже также есть дочь.

При подаче документов на получение субсидии пенсионерка указала все свои обстоятельства, включая размер своей пенсии и зарплату дочери. Субсидия была назначена. А дальше случилось такое.

«В данной ситуации субсидия была оформлена на тех, кто прописан, то есть на семью – мама, дочь и внучка. Но поскольку муж дочери тоже является членом семьи, то его доходы должны были указываться. За то, что пенсионерка скрыла информацию о зяте, она обязана вернуть государству выплаченные деньги. Нужно было написать заявление о том, что дочь и внучка не проживают. Оформлять субсидию на себя одну, подавать справку только о своих доходах. С 2018 года распространяется информация о новом законе в СМИ, и в обязанности управления не входит разъяснять законы. Проверки выборочно проводит специальная городская комиссия. Пенсионерка может подать еще раз документы на субсидию, но именно комиссия в индивидуальном порядке будет рассматривать этот вопрос», – пояснила ситуацию начальник отдела социальной помощи и консультаций Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Краматорска Татьяна Игнатенко.

И зять в подполье…

По сути, речь идет о новой редакции Положения о порядке назначения и предоставления населению субсидий, которая была утверждена правительством 27 апреля 2018 года, а уже 1 мая того же года вступила в силу.

Среди прочего, в Положении было одно преинтересное нововведение. С 1 мая 2018 года субсидии в Украине начали оформлять на семью, а не на домохозяйство. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Семья – это близкие родственники, а домохозяйство – это люди, ведущие совместное домашнее хозяйство.

Так или иначе, с этого момента в декларации нужно было указывать доходы всех членов семьи, даже если они реально не проживают вместе или зарегистрированы по разным адресам.

Дальше в этой истории вышло точно так, как предсказывал два года назад эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко. «Совершенно непонятно, каким образом будут проверять доходы претендентов на субсидии. К примеру, родители прописаны в квартире с сыном, который вырос и женат. При этом его супруга прописана в другом месте. Обе семьи хотят оформить субсидии. Пенсионеры столкнутся с ситуацией, когда к их доходам приплюсуют не только доходы их ребенка, который с ними зарегистрирован в одной квартире, а и его супруги, которая зарегистрирована совершенно в другом месте. И наоборот – одни и те же доходы будут де-факто дважды учитываться при оформлении субсидии», – сообщил он тогда. И как в воду глядел.

Основанием для решения о возврате субсидии в нашем случае стало то, что УТСЗН учитывает мужа дочери собственницы жилья как члена семьи и считает, что не поданная о его доходах информация, это – сокрытие дохода. В то же время, дочь пенсионерки и ее муж... снимают жилье, а его доход как члена семьи учитывается при получении субсидии в жилье его родителей.

Так или иначе, пенсионерке надлежит вернуть 15 тыс. грн ранее полученной субсидии.

Субсидии нужно сократить

Кстати, о запутавшихся пенсионерах и запутавшем их государстве. В течение последних нескольких лет правила начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг менялись неоднократно. В 2013 году были одни правила и условия получения субсидий, с 1 октября 2014 года они изменились, а с 1 мая 2015 года изменились еще раз. Далее 8 сентября 2016 года правительство приняло очередное постановление – «О внесении изменений в Положение о порядке назначения и предоставления субсидий». И, как мы уже знаем, с 1 мая 2018 года правила претерпели изменения еще раз. А с 1 октября 2018 года и еще раз. По тому поводу, уже давно ходит печальная шутка: «Если хочешь правильно оформить субсидию, заведи себе персонального юриста по этому вопросу. Выйдет дешевле». А может это и не шутка вовсе…

Так или иначе, но месяц назад в Минфине задекларировали, что в нынешнем 2020 году правительство намерено продолжить проверки получателей субсидий и льгот в соответствии с законом «О верификации и мониторинге государственных выплат».

Кроме того, еще 20 октября прошлого года правительство приняло Постановление №878, согласно которому намеревалось сократить размер субсидий в Украине с 1 мая нынешнего года. Сделать это планировали просто. Сейчас на субсидию может претендовать семья, если сумма оплаты коммунальных услуг составляет более 15% ее совокупного дохода. Соответственно, сумма субсидии рассчитывается по формуле, учитывающей соотношение между счетами на коммуналку и 15% совокупного дохода. С 1 мая нынешнего года правительство собиралось повысить размер самостоятельно оплачиваемой доли услуг до 20%. Очевидно, что такой шаг снижает размер получаемых украинцами субсидий и увеличивает долю их самостоятельной оплаты.

Эффект коронавируса

Как уже было сказано, все это было в силе еще месяц назад, но тут в ситуацию внезапно и решительно вмешался коронавирус. Его появление спутало правительству все карты, вынудив не только прекратить наступление на субсидии, но и сдать назад.

Для начала 25 марта 2020 года Кабмин принял Постановление №247, которым отложил ранее анонсированное повышение с 15 до 20% среднемесячного совокупного дохода семьи при назначении и расчете субсидии на оплату услуг ХКХ. Подано это было как увеличение размера субсидии на время карантина в среднем на 300 грн на семью. Ну, если считать неповышение цены ее понижением, то, наверное, так и есть.

Этим же постановлением правительство увеличило социальные нормативы потребления коммунальных услуг при начислении субсидий на 50%. «Расчет жилищных субсидий на период карантина будет происходить с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов пользования такими коммунальными услугами, как централизованное водоснабжение и водоотведение, снабжение горячей водой, газом и электроэнергией для бытовых нужд (кроме отопления)», – пояснил этот момент министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.

Как известно, Постановлением КМУ №409 от 6 июня 2014 года установлены (предельные) нормы потребления жилищно-коммунальных услуг при предоставлении льгот и субсидий. К примеру, в отношении холодной воды такая норма составляет 2 куб. м на человека в месяц, если есть горячая вода, и 3,6 куб. м – если горячей воды нет. При потреблении ресурса в пределах такого объема он субсидируется, при превышении объема – то, что превышено, не оплачивается государством.

Увеличение в карантин социальной нормы до 3 куб. м и 5,4 куб. м соответственно позволяет украинцам, которые сидят по домам, развлечь себя «водными процедурами». Например, устроить акционную большую стирку. В любом случае задекларированное увеличение социальных норм потребления обойдется казне в 1,1 млрд грн.

Безработных считать людьми

Кроме того, согласно тому же Постановлению КМУ №247, субсидия должна назначаться украинцам, которые были уволены с работы в период карантина и зарегистрировались в службе занятости как безработные. Причем, как сообщил премьер Денис Шмыгаль, зарегистрироваться в службе занятости в качестве безработного можно онлайн…

Ключевыми являются слова «зарегистрировались в службе занятости как безработные». Чтобы понять почему, нужно знать некоторые вещи.

Как известно, с 1 мая 2018 года если в семье, претендующей на назначение субсидии, есть хотя бы один человек, который официально не работает и не состоит на учете в службе занятости, то субсидия такой семье без отдельного разбирательства назначена быть не может.

Разбирательство – это такой «фиговый листок», когда прямо не хотят говорить «нет». Специальная комиссия, получившая заявление на назначение субсидии и обнаружившая в рядах семьи-претендента безработного, формально должна выяснить причины, по которым он не работает.

При этом, если комиссия приходит к выводу, что безработный не работает без уважительной причины, то его семье субсидия не положена a priori. Если комиссия решает, что безработный не работает по уважительной причине, то к доходам его семьи будет добавлен доход безработного в… 2 прожиточных минимума для трудоспособного. Это 4 054 грн в месяц. Такой поворот зачастую лишает семью возможности получать субсидию. С введением карантина и правительственных новшеств тут ничего не поменялось.

Но есть еще два варианта. Первый, если безработный состоит на учете в центре занятости и получает пособие по безработице. Тогда ему при оформлении субсидии учитывают размер получаемого дохода. Как правило, его «хватает», чтобы получить субсидию. Второй, если безработный состоит на учете в центре занятости, но не получает пособие, однако активно способствует своей занятости – повышает квалификацию, ходит на курсы, ищет работу, то ему при назначении субсидии могут учесть доход в один прожиточный минимум или 2 027 грн. Иногда таких доходов «хватает», чтобы семья могла получить субсидию. Иногда – нет.

С учетом нового «карантинного» постановления правительства, обе эти категории должны получить субсидию. В теории.

Все хорошее быстро заканчивается

И, наконец, тем же постановлением запрещено в период карантина лишать украинцев жилищных субсидий. Несмотря ни на что.

Можно долго спорить о том, много или мало сделало правительство для населения, введя все эти меры по либерализации механизма субсидии на оплату услуг ЖКХ. Однако, нельзя не признать, что то, что они есть – куда лучше, чем если бы их не было вовсе.

С другой стороны, все эти меры введены только на период карантина и будут немедленно отменены по его окончании, когда правительство снова вернется в режим «закручивания гаек». Пока же анонсируется, что карантин продлят до 15 мая.