Без очередей, профосмотров и прививок: Как при карантине работает горбольница в Курахово (Фото)

С началом «антикоронавирусного» карантина в городской больнице Курахово (Донецкая обл.) непривычно тихо, нет очередей под кабинетами врачей, запрещено проведывать пациентов, которые лечатся стационарно.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», в больнице оборудовали отдельный вход для тех, у кого повышена температура, и тех, у кого она в норме. На входе для здоровых посетителей проводят температурный скрининг.

Вход для тех, у кого нет температуры

Вход для пациентов с повышенной температурой

В амбулатории общей практики семейной медицины временно приостановлена плановая работа, не работает дневной стационар. Пройти профосмотр, получить справку или сделать прививку можно лишь после окончания карантина.

Врачи просят не посещать амбулаторию без особой надобности и по всем вопросам обращаться к семейным врачам, которые определят, что делать в той или иной ситуации. В экстренных случаях (травмы, зубная боль, показание к хирургическому вмешательству) пациентам оказывается необходимая помощь.

Всем, кто вернулся из стран, где зафиксированы случаи распространения коронавирусной инфекции, нужно сообщать об этом семейному врачу, и находиться в самоизоляции. По словам главного врача Кураховской горбольницы Игоря Корчака, на данный момент пациенты с явными признаками коронавирусной инфекции, как и те, кто вернулся из стран ближнего и дальнего зарубежья, в больницу не обращались.

С зимы прошлого года продолжается ремонт инфекционного отделения больницы. Сейчас ремонтируют второй этаж с отдельными боксами. Подрядная организация работает в две смены, чтобы закончить ремонт в течении месяца.

Как рассказал заведующий инфекционным отделением Владимир Ковтун, отделение рассчитано на 30 мест, но в случае большого потока пациентов, может принять до 120 человек. Сейчас здесь лечится 30 пациентов, у которых диагностировали ОРВИ, грипп. Пациентов в тяжелом состоянии нет.

Ремонт инфекционного отделения

На данный момент в Курахово, как и во всем Марьинском районе, не выявлено людей, инфицированных COVID-19.

Как сообщалось ранее, на данный момент Кураховская городская больница обеспечена 75 экспресс-тестами на определение COVID-19, ждут поступления новой партии. Также в горбольнице есть 2 аппарата искусственной вентиляции легких, которые подходят для тяжелых больных вирусной пневмонией. Уже выделены деньги на приобретение современного аппарата ИВЛ, но очередь на его покупку подойдет лишь в начале июня. При необходимости медики могут задействовать иные 4 аппарата ИВЛ, но при их использовании пациентов необходимо вводить в медикаментозный сон и подключать к аппарату через специальную трубку, которая вводится в трахею для вентиляции легких.

Будут приобретены и костюмы биозащиты, на которые также выделены деньги из городского бюджета. Сейчас в больнице есть 10 комплектов противочумных костюмов, масок и перчаток пока достаточно.