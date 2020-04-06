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Стоит около двух миллионов долларов: В зоне ООС военные сбили беспилотник (Фото)

06.04.20 07:32
Фото со страницы в Facebook штаба ООС
Фото со страницы в Facebook штаба ООС

Объединенные силы сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, 5 апреля одним из подразделений, которое держит оборону на светлодарском направлении, был сбит беспилотный летательный аппарат «Застава» Bird Eye 400. Данный БПЛА с 2012 года производится в Российской Федерации. Его стоимость составляет около 2-х млн долл.

«Беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации. Этот факт еще раз подтверждает непосредственное участие Вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины», – сообщили в штабе ООС.

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