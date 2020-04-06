COVID-19: В «ДНР» выписали штрафов на сумму свыше миллиона рублей

В «ДНР» «за невыполнение мер противодействия COVID-19» выписали штрафов на 1 млн 27 тыс. руб. (446,5 тыс. грн по местному курсу на 6.04.2020). Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как сообщается, сотрудники «полиции» 4 апреля проверили 441 человека, находящегося на самоизоляции, и составили 2 «протокола» по фактам нарушения карантина.

В «ДНР» также утверждают, что «полицейские» проверили 327 магазинов и задокументировали 9 нарушений «закона» в части несоблюдения санитарно-гигиенических норм работниками объектов торговли.

«С начала проведения проверок сотрудники полиции составили 7 протоколов по фактам нарушения гражданами режима самоизоляции и 15 административных материалов в отношении представителей сферы торговли и общественного питания. Общая сумма наложенных на правонарушителей штрафов составляет 1 млн 27 тыс. руб. (446,5 тыс. грн – ред.)», – уверяют в «республике».

Ранее сообщалось, что в Донецке штрафуют предпринимателей из-за COVID-19.

Напомним, «народный совет ДНР» принял «закон» «Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции», также введен ряд ограничений.