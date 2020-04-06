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В «ЛНР» водитель «ГАЗели» сбил ребенка

06.04.20 07:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» в Свердловске (после переименования – Должанск) водитель «ГАЗели» сбил ребенка. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Как сообщают в «ЛНР», авария произошла 3 апреля в Свердловске (Должанске): мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗ-330202», не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на пешехода 2014 года рождения.

«В результате ДТП пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Транспортное средство изъято с места происшествия и направлено в Свердловский ГОВД МВД ЛНР. Обстоятельства дела выясняются», – уверяют в «республике».

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