В Донецке под колеса авто попала девочка на велосипеде

В «ДНР» в период с 4 по 5 апреля произошло 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы, и зарегистрированы 8 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

4 апреля в Ленинском районе Донецка 39-летний водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на 82-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

5 апреля в Пролетарском районе Донецка 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2101» совершил наезд на 11-летнюю девочку-велосипедиста, которая осуществляла движение по проезжей части. В результате ДТП школьница была травмирована.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 337 нарушений ПДД, среди которых 28 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.