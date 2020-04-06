В микрорайоне Текстильщик в Донецке горел автомобиль (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке горел легковой автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, инцидент произошел 5 апреля днем в микрорайоне Текстильщик, возле супермаркета «Обжора»: загорелся легковой автомобиль Opel. Возгорание произошло под капотом. Прохожие начали тушить авто водой, а также порошковым огнетушителем, который дали людям в расположенном поблизости магазине.

Владелец пришел, когда авто уже полыхало, он успел вытащить документы. Сотрудники «МЧС» приехали через 15 минут.

Так как прохожие вовремя начали тушить пожар, автомобиль не сгорел полностью.