Люди в масках и без и цены на лимоны: В Донецке показали, как живет город в условиях карантина (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал, как сегодня живет город в условиях карантина в связи с COVID-19.

В частности, дончанин прошелся по городу, показал ТРЦ «Золотое Кольцо», ТЦ «Континент», парк «Сокол», ТРЦ «Грин Плаза», бульвар Пушкина.

На улицах, в подземных переходах и магазинах – много людей. На детских площадках играют дети, в парках гуляют семьи с малышами в колясках. Как на улицах, так и в общественном транспорте, есть те, кто ходят в масках, респираторах, и те, кто не защищают себя и окружающих.

«Виконста» продемонстрировал цены на самые востребованные на сегодня продукты в центре Донецка. Так, в торговых точках лимоны продают по 490 руб. (213 грн по местному курсу на 6.04.2020) за кг, чеснок – по 430 руб. (187 грн). Имбирь стоит 325 руб. (141 грн) за 100 г.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» зарегистрирован 3-й случай заболевания COVID-19.