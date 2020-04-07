Нет поставок из РФ: В аптеках Луганска рассказали, когда появятся бинты и парацетамол (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, побывал в нескольких аптеках в городе, где выяснял, когда в продажу поступят бинты и парацетамол.

Во всех аптечных учреждениях, в которые заходил луганчанин, отсутствуют маски, бинты и парацетамол. На вопрос о том, когда ожидаются поставки, фармацевты отвечали, что сейчас поставок перевязочных материалов и парацетамола из России нет, и не будет – до 1 июня.

При этом луганчанин отметил, что одноразовые маски он нашел в аптеке на квартале 50-летия Октября по цене 30 руб. (13 грн по местному курсу на 7.04.2020). «При покупке от 1 тыс. руб. (435 грн – ред.) они скидку делают в 30%», – сообщил луганчанин.

Житель Луганска также сообщил, что пошивом тканевых масок занимаются ателье, а многие люди шьют их из ткани самостоятельно, в домашних условиях.