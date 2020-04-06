Многие даже не слышали о самоизоляции: В Горловке рассказали о карантине и о том, что подорожало (Видео)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов побывал на Центральном рынке и рассказал о ситуации.

«Все эти интриги с облавами и галопирующая инфляция навели на мысль: кто эти люди, покупающие лимоны по 450-500 руб. (196-217 грн – ред.) за кг?», – поделился горловчанин.

Светлов сообщил, что по дороге на рынок заметил опечатанный обменник на ул. Первомайской. «Двери опечатаны 27.03.2020. Это напротив троллейбусной остановки. Ближайший пункт обмена работает, но очень скромно, без табло. Курсы висят над окошком внутри помещения и с улицы не видны... Иду через весь рынок. В обменник между главпочтамтом и ЦУМом. Там тоже все опечатано и не работает», – рассказал мужчина.

«В итоге я проехал до гастронома "Мрия" и там запечатлел заветные цифры. Хочу заметить, что перед полным закрытием линии разграничения курс гривны к рублю стал очень хитрым и невыгодным. В Бахмуте (подконтрольная украинским властям территория – ред.) за 1000 грн я выменял 2600 руб., а в Горловке курс составлял 2450 руб. С закрытием КПВВ на карантин курс слегка колеблется от 2000 до 2100 руб. за 1000 грн. Жизнь в резервации – непредсказуемая», – добавил он.

Житель Горловки также назвал цены на продукты. В частности, по его словам, свинина стоит до 300 руб. (130 грн), телятина – до 450 руб. (196 грн), сало – до 350 руб. (152 грн).

«Подорожание безжалостно прошлось по мясу птицы (курятине)... В супермаркетах филе куриное на старте было 186 руб. (81 – ред.) за кг, а теперь – 230 руб. (100 грн). На рынке цены разные, но там еще кто как взвесит. Крупы, сахар, картофель и растительное масло – подорожало практически все. Яблоки дороже бананов», – сообщил Светлов.

При этом он не видел, чтобы кто-то покупал продукты большими объемами. «Кругом слышны обсуждения ограничений в связи с карантином, закроют ли рынок и все в этом русле. Многие пожилые люди старше 65 лет даже не слышали об обязательной самоизоляции, которая объявлена. Хочу отметить, что все продавцы на рынке строго в масках, многие в резиновых перчатках», – сообщил горловчанин.

Он искал на рынке лимоны – но не нашел. Нет и имбиря. «То ли их просто не завозят, то ли теперь их продают в ювелирных салонах по цене золота... Покупатели в масках не все, 10%... Проходя мимо собора, был приятно удивлен тем, что люди в очереди соблюдают дистанцию (даже на улице). Нам нельзя болеть – у нас война», – резюмировал Светлов.

Ранее сообщалось, что в Донецке штрафуют предпринимателей из-за COVID-19.

Напомним, «народный совет ДНР» принял «закон» «Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции», также введен ряд ограничений.