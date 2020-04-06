Коронавирус в армии: На изоляции находятся 114 военнослужащих ВСУ

В Вооруженных силах Украины зарегистрировано 3 случая заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 114 чел. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на информацию Командования Медицинских сил ВСУ по состоянию на 5 апреля.

Отмечается, что количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 28 человек.

Накануне, 4 апреля, в ВСУ был зарегистрирован 3-й случай заболевания COVID-19. Заболел еще один военнослужащий Киевского гарнизона.

«Данный военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено 2 тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы», – сообщили в пресс-службе Минобороны.

Как уточняется, военнослужащие, имевшие с заболевшим контакты при исполнении служебных обязанностей, отправлены на самоизоляцию, в ближайшее время у них будет взяты пробы для проведения исследования на COVID-19.

Командование Медицинских сил ВСУ призвало соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Напомним, 2 апреля в Вооруженных силах Украины был зафиксирован 2-й случай острого респираторного заболевания, вызванного коронавирусом. COVID-19 выявили у одного из военнослужащих Киевского гарнизона.