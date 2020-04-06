Пожар на Донетчине: Погиб мужчина

В Мирнограде (Донецкая обл.) сегодня утром, 6 апреля, в результате пожара погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В 4:17 спасатели получили сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Урожайная в Мирнограде.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что огонь вспыхнул внутри дома.

«В результате пожара погиб мужчина, 1956 года рождения. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 5:11 и ликвидирован в 5:59. От Главного управления привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники. Вероятной причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе», – сообщили в пресс-службе.