Всех въезжающих из «Л-ДНР» и Крыма будут отправлять на обязательную обсервацию

С сегодняшнего дня, 6 апреля, вступают в силу новые ограничения на период карантина, которые ранее были утверждены соответствующим постановлением правительства. В частности, предусмотрена обязательная обсервация всех, кто прибывает из временно неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и Крыма, передают «Донецкие новости».

Так, в п.5 постановления Кабинета министров Украины от 2 апреля 2020 года № 255 указаны категории людей, подлежащих обязательной госпитализации в обсерваторы (изоляторы). В том числе это «лица, въезжающие с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя через контрольные пункты въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее».

Срок обсервации составляет 14 дней.

Исключение делается для сотрудников Международного комитета Красного Креста, сотрудников аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в том числе тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающему на временно неподконтрольных территориях, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19.

Как отмечается в документе, места обсервации определяются областными, Киевской городской государственными администрациями.

Напомним, В Кабмине предоставили разъяснения по принятым Постановлением №211 новым нормам ограничительных мер.