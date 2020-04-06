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За неделю на Луганщине ликвидировали 231 пожар

06.04.20 09:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшую неделю на Луганщине пожарные ликвидировали 231 пожар и 138 раз оказали помощь населению. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«В течение прошлой недели на Луганщине зарегистрированы 369 чрезвычайных происшествий. Так, с 30 марта по 06 апреля, подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Луганщины ликвидировали 231 пожар и 138 раз оказали помощь населению и другим службам. В результате принятых мер от уничтожения спасены 156 зданий», – говорится в сообщении ГСЧС.

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