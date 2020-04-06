Сводка из зоны ООС за 5 апреля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции:

у Каменки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово – из минометов калибром 120 мм

в районе Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Старогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Водяного – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ из миномета калибром 82 мм утром обстреляли позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный, а из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Крымского.

В штабе также сообщили, что за прошедшие сутки украинские военнослужащие давали решительный ответ на все огневые провокации противника. По данным разведки Объединенных сил, 5 апреля украинские подразделения, которые вели оборонительные действия, нанесли ранения 6-м участникам НВФ, уничтожили 2 грузовика российского производства «Камаз» и «Урал», а также беспилотный летательный аппарат «Застава», изготовленный Уральским заводом гражданской авиации в РФ.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В штабе также отметили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинская армия сегодня утром нанесла удары по окраинам Горловки и Донецка. Обстрелам подверглись районы поселков шахты "Трудовская" и Александровка на западе Донецка, а также поселки шахты им. Гагарина и шахты 6/7 на западе и северо-западе Горловки соответственно. Применялись минометы калибром 82 мм, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, был обстрелян район села Сосновское из минометов».

В «ДНР» также заявляют, что «3 населенных пункта на юге ДНР остались сегодня без электроснабжения после обстрела. Была повреждена линия электропередач, вследствие чего обесточены села Сосновское, Набережное, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.). Отмечается, что огонь велся из минометов калибра 82 мм».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.). Огонь велся из минометов калибром 82 мм».